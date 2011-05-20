Кабмин утвердил титул реконструкции ПС 330/110/10 кВ «Северная»

Кабинет Министров Украины утвердил титул расширения и реконструкции подстанции 330/110/10 кВ «Северная» общей сметной стоимостью 557,263 млн. грн.

Титул утвержден распоряжением правительства от 18 мая №426-р.

Заказчиком строительства непосредственно линии определена НЭК «Укрэнерго». Генеральным подрядчиком – ПАО «Укрэнергомонтаж»

Согласно документу, реконструкцию подстанции планируется осуществить в 2011-2013 гг. Проект будет финансироваться за счет средств Государственного бюджета в размере 50,048 млн. грн. и тарифа НЭК «Укрэнерго» в размере 507,215 млн. грн.

Справка УНИАН. Реконструкция ПС «Северная» является логическим продолжением проекта строительства воздушной линии (ВЛ) 750 кВ «Ривненская АЭС – подстанция Киевская», целью которого является перенаправление избыточных мощностей западно-украинских АЭС в центральную Украину, в частности в Киев, который начинает испытывать дефицит электроэнергии. «Северная» является одной из четырех подстанций, которые образуют так называемое «Киевское энергокольцо 330 кВ».