Тимошенко: Россия во время газовых переговоров оказывала давление на всю Украину

Лидер партии "Батькивщина", экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что во время подписания газовых соглашений с Россией давление оказывалось не столько на нее, сколько на Украину.

Об этом она сказала в эфире программы "Шустер Live" на Первом национальном телеканале, отвечая на вопрос российского политика Бориса НЕМЦОВА, который присутствовал в студии, оказывал ли давление ли на Ю.ТИМОШЕНКО глава правительства РФ Владимир ПУТИН во время подписания газовых соглашений.

"Он давил на Украину. Все знают, что давление было безумное", - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что Украину “очень сильно унижали, когда говорили, что она не транспортирует газ в Европу, хотя транспортировка осуществлялась”. "Давление оказывалось на всю страну, на весь народ Украины", - сказала она.

Как добавила Ю.ТИМОШЕНКО, для ведения переговоров по заключению контрактов между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом" о поставках газа в Украину не нужны были директивы правительства.

"Директивы никакого отношения к директивам Кабинета министров не имеют. Директивы премьер-министра, которые я, согласно Конституции и регламенту, согласно международным Венским конвенциям, могу подписывать без голосования правительства, - это полномочия премьер-министра, и я ими пользовалась в Москве на переговорах", - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что сегодня стоимость российского газа для Украины формируется на основе Харьковских соглашений, подписанных командой Президента Виктора ЯНУКОВИЧА.