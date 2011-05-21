Украина начала прокачку азербайджанской нефти

ОАО «Укртранснафта» начала прокачку нефти марки «Azeri Light» по нефтепроводу «Одесса-Броды» в проектном аверсном направлении для западноукраинских НПЗ, сообщает Министерство топлива и энергетики.На днях в Одессу прибыл танкер с 80 тыс. тонн азербайджанской нефти, предназначенной для переработки. На протяжении мая 2011 года на ОАО «Нефтехимик Прикарпатья» (Надворная, Ивано-Франковская обл.) и ОАО «НПК-Галичина» (Дрогобыч, Львовской обл.) будет поставлено 60 тыс. тонн и 20 тыс. тонн нефти соответственно.

Поставки легкой нефти позволят увеличить загрузку украинских нефтетранспортных мощностей, в частности, нефтепровода «Одесса-Броды» и обеспечить бесперебойную работу НПЗ Украины.

Напомним, что во время визита в апреле 2011 года Президента Украины Виктора Януковича в Азербайджан были достигнуты договоренности о поставках на территорию Украины азербайджанской нефти.

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко отметил, что поставки азербайджанской нефти будут способствовать укреплению энергетической безопасности государства и обеспечить загрузку отечественных нефтепроводов.

«Мы активно реализуем политику, направленную на выполнение утвержденной Правительством Программы диверсификации источников поставок нефти в Украину на период до 2015 года и используем отечественные транзитные мощности. Все это способствует укреплению энергобезопасности страны и наполнению бюджета от использования ее транзитных возможностей, в данном случае нефтепровода «Одесса-Броды». Это еще раз подтверждает значительный потенциал Украины в реализации Евро-Азиатского транспортного коридора», - отметил Юрий Бойко.

В январе 2011 года в Давосе министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко и его азербайджанский коллега Натек Алиев подписали Соглашение между правительствами Украины и Азербайджана о мерах по развитию сотрудничества в сфере транспортировки нефти территорией Украины.