НКРЭ 26 мая рассмотрит вопрос выдачи Regal Petroleum лицензии на поставку газа

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики на очередном заседании 26 мая планирует рассмотреть вопрос выдачи дочерней компании Regal Petroleum (Великобритания) - Обществу с ограниченной ответственностью «Регал Петролеум Корпорейшн (Юкрейн) Лимитед» - лицензии на поставку природного газа по нерегулируемому тарифу.

Об этом УНИАН сообщили в комиссии.

Представитель регулятора уточнил, что лицензионный объем поставок газа для компании планируется утвердить на уровне 240 млн. куб. м в год. Лицензия будет выдана компании впервые. Украинская «дочка» планирует осуществлять поставки газа, принадлежащего материнской компании.

Справка УНИАН. Основными нефтегазовыми активами Regal Petroleum являются Мехедивско-Голотовщинское и Свиридовское газоконденсатные месторождения (оба – Полтавская обл.). В 2009 году компания сократила чистый убыток в 5,2 раза – до 9,82 млн. долл., увеличив доходы на 73,6% – до 19,87 млн. долл. Regal Petroleum из-за проблем с регулятивными органами приостановила добычу углеводородов в Украине.

В марте собственники 54,97% акций Regal дали согласие на продажу своих пакетов компании Energees Management Ltd (Кипр), входящей в группу "Смарт-холдинг" российского бизнесмена Вадима НОВИНСКОГО.