Нефть на сегодняшних торгах падает в цене на фоне данных из США и Греции

На торгах в понедельник, 23 мая, цены на нефть снижаются на фоне признаков замедления экономического роста США и риска дефолта Греции.

Так, стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже опустились на 1,33 доллара, или на 1,33% - до 98,77 доллара за баррель.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 1,08 доллара, или на 0,96% - до 111,31 доллара за баррель.

В пятницу рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг Греции до "B+"с "BB+" на фоне сложностей реализации радикальной программы бюджетных и структурных реформ, передает Bloomberg.