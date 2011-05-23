В Кировоградской области открыта экспериментальная линия по производству пилетов

В Кировоградской области на базе ООО «Зерновик» (пгт. Новоукраинка) отрыта экспериментальная линия по производству пилетов. Об этом сообщает официальный сайт Кировоградской областной государственной администрации.

Линия по производству пилетов, сконструированная и собранная специалистами кировоградского предприятия «Дозавтоматы», способна производить в час до 2 тонн экологически чистого топлива из пшеничной и ячменной соломы. Главное преимущество производства в том, что сырье, используемое для изготовления пилетов, является возобновляемым и недорогим.

Стоимость тонны пилетов составляет 750 грн., что вдвое дешевле традиционного угля.

Как сообщил учредитель ООО «Зерновик» Евгений БАХМАЧ, это первый шаг в направлении широкого производства и использования альтернативных видов топлива на территории области. По его словам, уже ведутся переговоры с польскими партнерами, и в ближайшее время на предприятии «Дозавтоматы» планируется наладить производство автоматических котлов, которые будут работать на пилетах.

«Учитывая, что не все населенные пункты области подключены к газоснабжению, а также доступную цену пилетов, уверен, что данный вид топлива будет пользоваться спросом среди населения и широко применяться для отопления социальных объектов», - отметил Е.БАХМАЧ.