«Нафтогаз» и Турецкая госнефтекомпания обсудили изучение ресурсов Черного моря

17-20 мая в г. Киеве состоялось Первое заседание Рабочей группы экспертов Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и Турецкой государственной нефтяной компании ТРАО.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что в заседании приняли участие председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН и заместитель генерального директора компании ТРАО Бесим ШИШМАН.

Эксперты обеих компаний обсудили ряд вопросов относительно совместного изучения углеводородных ресурсов Черного моря и договорились о подписании в ближайшее время Соглашений о конфиденциальности и сотрудничестве.

В частности, стороны рассмотрели возможность совместной реализации проектов по поисково-разведывательным работам и добыче углеводородов на глубоководном шельфе Черного моря в соответствии с энергетической стратегией и законодательством обеих стран, а также проектирование и строительство на территории Турецкой Республики подземных хранилищ природного газа и поставки сжиженного природного газа в Украину.

Также в сообщении отмечено, что заседание указанной Рабочей группы состоялось во исполнение договоренностей, достигнутых во время Третьего заседания украинско-турецкой Рабочей группы по вопросам энергетики (г. Анкара, 10-11 марта 2011 г.), а также положений Меморандума о сотрудничестве между НАК «Нафтогаз Украины» и ТРАО.

Справка УНИАН. Украинский сектор шельфа Черного и Азовского морей составляет 133,7 тыс. кв. км и входит в Альпийско-Гималайский орогенный пояс, в котором расположены крупнейшие нефтегазоносные регионы Ирана, Ирака, Азербайджана, Северного Прикавказья и Румынии. Прогнозные ресурсы региона – более 1,5 млрд. тонн условного топлива в газовом эквиваленте.

В Украине единственным предприятием, которое занимается добычей нефти, газа и газового конденсата на шельфе Черного и Азовского морей, является ГАО «Черноморнефтегаз» совместно с ДК «Укргазвыдобування» НАК «Нафтогаз Украины». На сегодняшний день в акватории Черного и Азовского морей сейсморазведкой выявлено 109 структур.

В силу различных причин геологоразведочные работы на шельфе Черного и Азовского морей до сих пор выполнялись в ограниченных объемах, в результате чего степень освоения ресурсов остается очень низкой – около 4%.