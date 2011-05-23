Сводное ТЭО по «Южному потоку» будет готово в сентябре – директор проекта

Москва. Сводное технико-экономическое обоснование (ТЭО) по проекту «Южный поток» будет готово в сентябре текущего года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве сообщил исполнительный директор проекта Марсел КРАМЕР.

По его словам, акционеры компании «South Stream AG», созданной для строительства газопровода «Южный поток», подготовят окончательное инвестиционное решение по проекту в конце 2012 года.

Он также сообщил, что отсутствие на данный момент разрешения со стороны Турции о прокладке трубы через свою территорию не помешает начать первые поставки газа в 2015 году.

«Российско-турецкая полемика вокруг «Южного потока»- это невероятно важный вопрос для обеих сторон и они делают все, чтобы решить его как можно быстрее. Но пока ничто не говорит о том, что эти проблемы могут помешать нам начать получать первые поставки газа уже в 2015 году», - сказал М.КРАМЕР.

Он напомнил, что ряд стран уже выразили свое желание участвовать в этом проекте.

«На данный момент мне неизвестно, чтобы кто-либо отказался от участия или вышел из графика. Сам проект в целом однозначно будет реализован в соответствии с графиком», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 19 мая вице-спикер Госдумы РФ Валерий ЯЗЕВ напомнил, что интерес к проекту «Южный поток» засвидетельствовали правительства и компании Италии, Франции, Австрии, Болгарии, Венгрии, Греции, Македонии, Румынии, Сербии, Словении, Хорватии и Турции.

«ТЭО участков трубопровода «Южный поток» готово в Австрии, Сербии, Словении, Хорватии и Румынии. Необходимо подготовить еще три национальных и одно морское ТЭО, а затем свести все в единый документ и принять соответствующее решение», - сказал он.

Напомним, 14 мая 2010 года вице-премьер-министр России Игорь СЕЧИН заявил, что в ноябре 2010 года Турция выдаст разрешение на строительство газопровода «Южный поток» в своей экономической зоне, однако этого до сих пор не произошло.

Справка УНИАН. «Южный поток» – система газопроводов, которая должна соединить Россию и страны Южной и Центральной Европы. Магистральный газопровод пройдёт по дну Чёрного моря из города Новороссийска (Россия) до города Варна (Болгария). Предполагается, что далее «Южный поток» будет разветвляться: одна магистраль пройдет через Грецию на юг Италии, вторая – через Сербию и Венгрию в Австрию.

Общая протяженность черноморского участка – около 900 км, максимальная глубина – более 2000 м, проектная мощность – 63 млрд. кубометров газа в год. Предположительное начало поставок – 2015 год.