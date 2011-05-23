В Тернопольской области горючее за неделю подорожало на 2-14 коп.

В Тернопольской области горючее на прошлой неделе подорожало на 2-14 коп.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Государственной инспекции по контролю за ценами в Тернопольской области, цены на дизельное топливо не изменились и остались на уровне 9,8 грн./л. Вместе с тем, бензин марки А-76 подорожал на 0,3% (с 9,45 до 9,48 грн./л), бензин марки А-92 – на 0,2% (с 9,86 до 9,88 грн./л), бензин марки А-95 – на 1,4% (с 10,27 до 10,41 грн./л).

В целом розничные цены на дизтопливо составляют в области 9,65-9,9 грн./л, на бензин марки А-76/80 – 9,35-9,6 грн./л, на бензин марки А-92 – 9,75-9,99 грн./л, на бензин марки А-95 – 10,15-11,1 грн./л.