«Нафтогаз» выбрал оценщика своих месторождений

НАК «Нафтогаз Украина» выбрала Черниговское отделение Украинского государственного геологоразведочного института для аудита в 2011 году запасов углеводородных месторождений.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, договор между сторонами должен быть заключен до 18 июня.

Стоимость акцептированного предложения института составляет 5,2 млн. грн. (с НДС).

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

Украинский государственный геологоразведочный институт представлен главным отделением в Киеве и пятью региональными отделениями во Львове, Чернигове, Симферополе, Полтаве и Днепропетровске. Штат института насчитывает 1,22 тыс. сотрудников.

Организация предоставляет широкий спектр услуг в сферах изучения и работы на месторождениях нефти и газа, твердых полезных ископаемых.