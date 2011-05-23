Глава Росатома: Украина намерена осваивать Новоконстантиновский рудник без России

Украина намерена самостоятельно осваивать Новоконстантиновское месторождение урановых руд без участия инвестиций со стороны Российской Федерации.

Об этом в интервью «Украиской правде» заявил глава Росатома Сергей КИРИЕНКО, со ссылкой на итоги переговоров, которые велись с Министерством энергетики и угольной промышленности в контексте планов совместного строительства завода по фабрикации ядерного топлива.

По его словам, обсуждение такого формата сотрудничества сторонами велось с 2008 года. При этом, по словам главы Росатома, российская сторона предлагала Украине взамен за участие в проекте средства для выкупа доли в одном из российских заводов по обогащению урана.

«Последний раз к этим переговорам мы возвращались года полтора назад. К сожалению, мы не увидели интереса со стороны украинских партнеров. Их позиция звучала так: "Спасибо, мы сами в состоянии освоить это месторождение, нам иностранные партнеры не нужны". Ну, не нужны, так не нужны», - сказал глава Росатома.

В связи с этим, сообщил С.КИРИЕНКО, российские топливные компании решили приобрести крупные урановые месторождения в Казахстане, Австралии, Африке и Америке.

«Сегодня нам принадлежит 20% американских запасов природного урана. У нас есть месторождение в Австралии, и совсем недавно мы закрыли большую сделку по приобретению запасов в Танзании. Честно говоря, свою потребность в уране мы обеспечили», - сказал глава Росамтома.

В то же время, С. КИРИЕНКО не исключил, что вопрос совместного освоения Новоконстантиновского месторождения может обсуждаться и далее, однако не будет являться для российской стороны «обязательным».

«Необходимости в том, чтобы мы сами напоминали о Новоконстантиновском месторождении, уже нет. Если это будет взаимно интересно, в наши планы это еще можно встроить. Но обязательным для нас проект точно не является», - подытожил глава Росатома.

Справка УНИАН. Строительство предприятия на базе Новоконстантиновского месторождения урановых руд было начато еще в 1984 году, но впоследствии в связи с планами конверсии оборонных отраслей промышленности строительство было законсервировано, а с 1989 года прекращено и финансирование. К моменту возобновления строительства месторождение было вскрыто тремя стволами, два из которых на горизонте 300 м были сбиты между собой горизонтальными горными выработками и готовы к ведению горных работ по подготовке к добыче.

В июне 2000 года Кабмин распоряжением №256-р утвердил проект достройки предприятия на базе Новоконстантиновского месторождения урановых руд. Согласно документу, проектная мощность объекта по добыче урана составит 1,5 тыс. тонн, по производству концентрата – 500 тонн в год. Общая стоимость объекта в ценах 1997 года оценивалась в 1 млрд. 619,6 млн. грн. (около 870 млн. долл.). Проектом предусматривалось введение предприятия в эксплуатацию и выдача первой руды на пятый год строительства и достижение проектной мощности на десятый год с начала строительства.

В настоящее время Новоконстантиновский рудник находится на балансе ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» (Желтые Воды) однако госпредприятие не располагает финансовым ресурсом для его масштабного освоения.