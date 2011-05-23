Россия готова инвестировать в развитие «Турбоатома» при условии создания СП - глава Росатома

Россия готова инвестировать в развитие одного из крупнейших в мире турбиностроительных предприятий ОАО «Турбоатом» (Харьков) при условии создания на его базе совместного украино-российского предприятия.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил глава Росатома Сергей КИРИЕНКО.

«Мы обсуждали с правительством Украины проекты по расширению заказа для харьковского "Турбоатома". Если оно примет решение о создании совместного предприятия на базе "Турбоатома", мы туда будем инвестировать», - сказал он.

При этом, как отметил С.КИРИЕНКО, в рамках проекта на предприятии можно было бы наладить производство нового поколения турбин, поскольку в настоящее время наблюдается снижение спроса на старые модификации оборудования, выпускаемого заводом.

«Завод имеет хороший потенциал, а самое ценное - это опыт коллектива. Но этот потенциал нужно реализовать», - подытожил глава Росатома.

Справка УНИАН. Харьковский турбинный завод ОАО «Турбоатом» – одно из крупнейших в мире турбостроительных предприятий, которое осуществляет полный цикл производства: проектирование, изготовление, поставку, наладку, фирменное обслуживание турбинного оборудования для всех типов электростанций. За свою историю харьковские турбостроители изготовили более 300 паровых турбин для ТЭС, ГРЭС, 110 турбин для АЭС, свыше 400 гидравлических турбин и 450 гидрозатворов. Продукция «Турбоатома» эксплуатируется в 45 странах мира на четырех континентах.

Управление государственной частью акций ОАО "Турбоатом" осуществляется Фондом государственного имущества Украины, которому принадлежит 75,22% акций компании