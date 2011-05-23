За неделю крупнооптовые цены на нефтепродукты в Украине снизились в среднем на 1,1%

С 16 по 23 мая 2011 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты снизились на 0,1 – 1,9% (в среднем на 1,1%).

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 16 по 23 мая 2011 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

на бензин А-80 – снизились на 1,9%, или на 230 грн./тонна, – до 11 770 грн./тонна; на бензин А-92 – снизились на 0,6%, или 70 грн./тонна, – до 12 350 грн./тонна; на бензин А-95 – снизились на 0,1%, или 10 грн./тонна, – до 12 830 грн./тонна; на дизельное топливо – снизились на 1,6%, или 160 грн./тонна, – до 10 020 грн./тонна.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.