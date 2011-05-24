Нефть снова дорожает

На мировых торгах во вторник, 24 мая, цены на нефть повышаются на фоне скупки инвесторами сырья, ощутимо подешевевшего накануне.

Так, стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже повысилась на 0,55 доллара, или на 0,56% - до 98,25 доллара за баррель.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,56 доллара, или на 0,51% - до 110,66 доллара за баррель.

В понедельник нефть подешевела более чем на 2 доллара на фоне укрепления курса доллара по отношению к мировым валютам, переадет Bloomberg.

В то же время факторами, сдерживающим рост стоимости "черного золота" во вторник, остаются опасения, касающиеся дальнейшего развития ситуации с долговым кризисом в странах еврозоны, и укрепление курса доллара к мировым валютам.