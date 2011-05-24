Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС подключен к энергосети

22 мая в 14 час. 27 мин. после проведения планового ремонта третий энергоблок Южно-Украинской АЭС подключен к энергосистеме Украины.

Об этом сегодня УНИАН сообщили в пресс-службе ГП НАЭК «Энергоатом».

В сообщении отмечается, что при переходных процессах подключения энергоблока нарушений условий и границ безопасной эксплуатации не было.

Оборудование второго энергоблока работает без замечаний в заданном режиме.

На первом энергоблоке продолжается планово-предупредительный ремонт.

Радиационный фон на промышленной площадке находится на уровне природных фоновых значений, которые замерялись к пуску атомной станции, и на 23 мая составляет 09,4 мкР/час. Выбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышали установленных допустимых значений.

Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС эксплуатирует три энергоблока ВВЭР-1000, Александровскую гидростанцию на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и высокоманевренную Ташлыкскую гидроаккумулирующую станцию (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3)

По объемам производства Южно-Украинский энергокомплекс обеспечивает потребности в электрической энергии региона с населением более 5 млн. человек.