«Укргазвыдобування» ввела в эксплуатацию ДКС на Опишнянском месторождении

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», ввела в эксплуатацию дожимную компрессорную станцию (ДКС) на Опишнянском газоконденсатном месторождении (Полтавская обл.) стоимостью 60 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укргазвыдобування».

В частности, на месторождении было установлено 3 блочных компрессора компании AJAX (США), продуктивность каждого из них составляет 65-210 тыс. куб. м в сутки.

Компания отмечает, что введение в эксплуатацию новой станции позволит увеличить добычу газа на месторождении на 35-40 млн. куб. м в год, газового конденсата - на 1-1,5 тыс. тонн в год.

Окупаемость проекта составит около 1,5 года.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году «Укргазвыдобування» планирует увеличить добычу природного газа на 1,2%, по сравнению с 2010 годом, до 15 млрд. куб. м.

Справка УНИАН. ДК «Укргазвыдобування» - это крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав ДК «Укргазвыдобування» входят 4 газопромышленных управления: ГПУ «Шебелинкагазвыдобування», ГПУ «Полтавагазвыдобування», ГПУ «Харковгазвыдобування» и ГПУ «Львовгазвыдобування».