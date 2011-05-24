«Нафтогаз» планирует инвестировать в увеличение добычи газа 300 млн. долларов

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» планирует до 2013 года инвестировать в увеличение добычи природного газа 300 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО сообщил сегодня журналистам в Полтавской области.

«Мы оцениваем суммарный объем инвестиций в размере около 300 млн. долл. в течение 2 лет... Это и строительство новых компрессорных станций, и реконструкция действующих объектов», - сказал он.

При этом он добавил, что отмеченные меры позволят увеличить годовую добычу газа дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины» – «Укргазвыдобування» - на 1,2 млрд. куб. м, то есть до около 16 млрд. куб. м по сравнению с показателем 2010 года (14,8 млрд. куб. м).

По данным пресс-службы ДК «Укргазвыдобування», в 2011 году планируется строительство 19 новых и реконструкция 6 действующих дожимных компрессорных станций (ДКС). Объем инвестиций на эти мероприятия составит около 2 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, сегодня ДК «Укргазвыдобування» ввела в эксплуатацию новую ДКС на Опишнянском газоконденсатном месторождении (Полтавская обл.) стоимостью 60 млн. грн.

Как сообщалось, в 2011 году «Укргазвыдобування» планирует увеличить добычу природного газа на 1,2%, по сравнению с 2010 годом, до 15 млрд. куб. м.

Справка УНИАН. ДК «Укргазвыдобування» - это крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав ДК «Укргазвыдобування» входят 4 газопромышленных управления: ГПУ «Шебелинкагазвыдобування», ГПУ «Полтавагазвыдобування», ГПУ «Харковгазвыдобування» и ГПУ «Львовгазвыдобування».