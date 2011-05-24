Сумское НПО им. Фрунзе изготовит витые теплообменники для «СибурТюменьГаза»

ПАО «Сумское НПО им. М. В. Фрунзе» подписало контракт с Группой компаний «ЛенНИИхиммаш» на производство витых теплообменников для ОАО «СибурТюменьГаз».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе НПО им. Фрунзе, согласно условиям контракта, сумским машиностроителям необходимо в сжатые сроки изготовить шесть единиц оборудования по индивидуальным проектам.

Четыре витых теплообменника будут смонтированы на компрессорной станции «Вынгапуровская», входящей в состав Ноябрьского газоперерабатывающего комплекса. С помощью оборудования торговой марки FRUNZE заказчик планирует существенно повысить пропускную способность установки низкотемпературной сепарации попутного нефтяного газа. Два других теплообменника задействуют в производстве по переработке углеводородного газа на промышленной площадке Южно-Балыкского газоперерабатывающего комплекса.

По словам главного специалиста технической дирекции ПАО «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе» Вячеслава ГАЙКОВОГО, заказанное оборудование – крупногабаритное и рассчитано на работу при низких температурах окружающей среды. Теплообменники будут изготовлены из нержавеющей стали с применением уникальной технологии глубокого сверления. В настоящее время Сумское НПО им. Фрунзе – единственное предприятие в Украине, которое может производить теплообменники такого уровня сложности.

НПО им. М.В. Фрунзе и ГК «ЛенНИИхиммаш» сотрудничают уже на протяжении 30 лет. Российские разработчики часто привлекают сумских машиностроителей в качестве производителя технологически сложного оборудования.

Справка УНИАН. ПАО «Сумское НПО им. М.В.Фрунзе» входит в Группу компаний «Энергетический стандарт» и является одним из крупнейших в Европе производителей газоперекачивающих агрегатов и комплектных компрессорных станций различного назначения; широкой номенклатуры насосов, компрессоров, центрифуг, оборудования для химической, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности.