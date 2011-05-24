«Укргазвыдобування» внедряет технологии закачки азота вместо газа

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», начала внедрение технологии закачки азота вместо природного газа на истощенных газоконденсатных месторождениях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укргазвыдобування».

В сообщении отмечается, что до конца текущего года компания планирует установить две азотных установки на Тимофеевском и Куличихинском месторождениях (Полтавская обл.).

«Это первый подобный проект в Украине», – сказано в сообщении.

Компания отмечает, что сегодня на истощенных газоконденсатных месторождениях «Укргазвыдобування» применяется технология сайклинг-процесса, который предусматривает закачку в пласты сухого газа для поддержки пластовых давлений необходимых для извлечения газового конденсата. Переход на технологию закачки азота даст возможность высвободить значительные объемы природного газа.

По подсчетам специалистов ДК «Укргазвыдобування», внедрение новой технологии на Тимофеевском и Куличихинском месторождениях обеспечит дополнительную добычу около 130 млн. куб. м газа в год.

Как сообщалось, в 2011 году «Укргазвыдобування» планирует увеличить добычу природного газа на 1,2%, по сравнению с 2010 годом, до 15 млрд. куб. м.

Справка УНИАН. ДК «Укргазвыдобування» - это крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав ДК «Укргазвыдобування» входят 4 газопромышленных управления: ГПУ «Шебелинкагазвыдобування», ГПУ «Полтавагазвыдобування», ГПУ «Харковгазвыдобування» и ГПУ «Львовгазвыдобування».