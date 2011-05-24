«Укртрансгаз» скорректировал сроки ремонта на ГТС по Балканскому направлению

ДК «Укртрансгаз» скорректировала сроки проведения и виды ремонтных работ на газотранспортной системе (ГТС) по Балканскому направлению в 2011 году, а также согласовала предложения по поводу сроков ремонтов в 2012 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что эти и другие вопросы делегация «Укртрансгаза» обсуждала со своими коллегами из ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром экспорт» (Российская Федерация), АО «Молдовагаз» (Молдова), ЕАД «Булгартрансгаз» (Болгария), АО «ГА-МА» (Македония), АО «Боташ» (Турция), АО «ДЭСФА» (Греция) и т.д. на 19-м диспетчерском совещании, состоявшимся в Кишиневе (Молдова) 17-21 мая.

Участники совещания отметили, что в 2010 году транзит газа в страны Балканского региона и Турцию работал бесперебойно и надежно, обеспечивая потребителей заявленными объемами природного газа.

Кроме того, как отметили представители «Газпрома» и «Газпром экспорта», в Балканском направлении за 4 месяца 2011 года значительно возрос отбор газа потребителями - на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая динамика сохраняется и в течение мая.

По словам директора Объединенного диспетчерского управления (ОДУ) ДК «Укртрансгаз» Андрея ДАЦЮКА, представители всех компаний, участвующих в транзите российского газа по Балканскому направлению, проинформировали участников совещания о техническом состоянии транзитной системы в пределах своих зон ответственности, о планах по ее расширению и реконструкции, а также о состоянии диспетчерского взаимодействия и итогах выполнения решений предыдущего совещания. По итогам диспетчерского совещания подписан соответствующий протокол.

«Систематическая синхронизация ремонтно-профилактических работ позволяет максимально уменьшить возможные убытки от простоя мощностей, как добывающих, так и транспортных, а также обеспечить получение природного газа потребителями в полном объеме. А уникальность нашей системы позволяет одновременно транспортировать газ, закачивать в подземные хранилища и проводить ремонтно-профилактические работы», - отметил А.ДАЦЮК.

Так, по состоянию на 21 мая в подземные хранилища газа (ПХГ) с начала сезона закачки закачано около 2,7 млрд. куб. м. газа.

Компания своевременно и в полном объеме согласовывает планы проведения профилактических и ремонтных работ на ГТС. Так, напомним, ОДУ ДК «Укртрансгаз» в ходе диспетчерского совещания компаний - транзитеров природного газа в страны Юго-Западной Европы, состоявшегося с 11 по 14 апреля в Абано Терме (Италия), согласовало с европейскими партнерами проведение профилактических и ремонтных работ на ГТС по Ужгородскому направлению в 2011 году.

Справка УНИАН. Вопросы согласования объемов и сроков проведения ремонтных работ на национальных транзитных газотранспортных системах в диспетчерских отношениях занимают особое место.

Каждая из стран-участниц собирает данные о необходимости выполнения ремонтных работ на своей ГТС: сроки выполнения, максимальная производительность системы и т.д. После этого на основе предоставленных проектов разрабатывается единый синхронизированный план-график планово-профилактических ремонтных работ (ППР) по всей интегрированной газотранспортной системе Европы.

План-график рассматривается и согласовывается на специальных диспетчерских совещаниях, чтобы у газотранспортных компаний была возможность провести подготовительные мероприятия к ремонтам.