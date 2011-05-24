«Укргазвыдобування» реализовала на аукционе 16,5 тыс. тонн нефтепродуктов

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», 24 мая на аукционе №8НП на Товарной бирже «Первая независимая биржа» (ТБПНБ) реализовала 16,466 тыс. тонн нефтепродуктов собственного производства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ТБПНБ.

В частности, компания реализовала на аукционе: бензин А-76 – 6,05 тыс. тонн по средней цене 11 538,09 грн./тонна (стартовая цена 11 285,00 грн./тонна); бензин А-92 – 4,68 тыс. тонн по средней цене 11 808,97 грн./тонна (стартовая цена 11 510,00 грн./тонна); дизельное топливо – 3,72 тыс. тонн по средней цене 9 558,23 грн./тонна (стартовая цена 9 935,00 грн./тонна).

Также компания реализовала на аукционе 1,44 тыс. тонн мазута М-100 по средней цене 5 300,00 грн./тонна (при стартовой 5 400,00 грн./тонна), а также 0,36 тыс. тонн уайт-спирита по 10 460,00 грн./тонна (10 460,00 грн./тонна) и др.

Как сообщал УНИАН, 12 мая на аукционе №7НП на ТБПНБ «Укргазвыдобування» реализовала 16,43 тыс. тонн нефтепродуктов собственного производства.

Справка УНИАН. ДК «Укргазвыдобування» является крупнейшей газодобывающей компанией Украины, которая обеспечивает свыше 70% от общей добычи газа в стране. Ведущим подразделением по переработке в структуре ДК «Укргазвыдобування» является Шебелинский газоперерабатывающий завод, который осуществляет производство автомобильных бензинов марок А-76, А-92, А-95, А-98, дизельного топлива, сжиженного газа, уайт-спирита, мазута, битума и других нефтепродуктов.