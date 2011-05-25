Россия согласилась на изменение газовой формулы?

Переговоры министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО и главы ОАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА по газовому вопросу, начавшиеся вчера в Киеве, еще не завершены, и официальных результатов пока нет.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ.

«Переговоры еще продолжаются, и официальных результатов пока нет», - сказал он.

Отвечая на вопрос, можно ли ожидать по результатам переговоров согласия России заменить в формуле образования цены на газ стоимость газойля на стоимость угля, С.КУПРИЯНОВ сказал, что Украина сделала такое предложение, однако окончательный результат будет по завершении переговоров.

В свою очередь пресс-секретарь министра топлива и энергетики Александр КОЛОДИЙ сообщил УНИАН, что результатов переговоров можно ожидать сегодня.

В то же время издание «Фокус» сообщило со ссылкой на источник, близкий к Минтопэнерго, что А. МИЛЛЕР и Ю. БОЙКО договорились об изменении формулы цены на газ для Украины.

«Принципиальное согласие России получено. Детали пока рассказать не могу», - отметил источник. По его словам, Россия согласилась на то, чтобы в формуле как базовая цена использовалась цена угля, а не газойля.