Запасы топлива в США растут - нефть дешевеет

На мировых торгах в среду, 25 мая, цены на нефть падают на фоне данных Американского института нефти (API) о росте недельных запасов бензина в США.

Так, стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже снизилась на 0,96 доллара, или на 0,96% - до 98,63 доллара за баррель.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 1,02 доллара, или на 0,91% - до 111,51 доллара за баррель, переадет Bloomberg.

Сегодня аналогичные данные представит Министерство энергетики США. Эксперты прогнозируют рост запасов бензина на 450 тысяч баррелей и снижение запасов нефти на 1,5 миллиона баррелей.