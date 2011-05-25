Уровень загрязнения вокруг "Фукусима-1" сопоставим с данными после аварии на ЧАЭС

Уровень загрязнения почвы радиоактивными веществами в ряде районов вокруг аварийной АЭС "Фукусима-1" "сопоставим с показателями после аварии на Чернобыльской АЭС". Таковы данные исследования, проведенного японской правительственной Комиссией по атомной энергии.

"Общий уровень загрязнения почвы радиоактивным цезием на территории площадью в 600 кв км составил 1,48 млн беккерелей на кв м, что сравнимо с чернобыльскими показателями, - считают эксперты. - Сильнее всего пострадали районы, расположенные к северо-западу от АЭС. Проживание на данных территориях в течение одного года ведет к дозе облучения в 5 миллизивертов, что ниже установленной японским правительством планки в 20 миллизивертов". Тем не менее, в Комиссии по атомной энергетике отметили, что до возвращения жителей эвакуированных районов в свои дома власти должны будут провести работы по дезактивации почвы.

После аварии на "Фукусиме-1" правительство Японии эвакуировало из районов вокруг станции около 80 тыс человек. Как заявил ранее премьер-министр страны Наото Кан, вопрос об их возвращении в свои дома может быть поставлен не ранее начала будущего года, передает ПРАЙМ-ТАСС.