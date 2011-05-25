В Харькове из-за нарушения природоохранного законодательства приостановили работу трех АЗС
11:45, 25 мая 2011Энергетика
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В Харькове из-за нарушения требований природоохранного законодательства временно запрещена деятельность трех автогазозаправочных пунктов.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Государственной экологической инспекции в Харьковской области.
Во время проверки в мае 2011 г. госэкоинспекторы зафиксировали отсутствие разрешительных документов на размещение емкостей со сжиженным газом, государственной экспертизы на автогазозаправочные пункты, а также разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
В настоящее время принято решение до устранения выявленных нарушений законодательства приостановить деятельность указанных объектов.
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