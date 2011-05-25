В Харькове из-за нарушения природоохранного законодательства приостановили работу трех АЗС

В Харькове из-за нарушения требований природоохранного законодательства временно запрещена деятельность трех автогазозаправочных пунктов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Государственной экологической инспекции в Харьковской области.

Во время проверки в мае 2011 г. госэкоинспекторы зафиксировали отсутствие разрешительных документов на размещение емкостей со сжиженным газом, государственной экспертизы на автогазозаправочные пункты, а также разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

В настоящее время принято решение до устранения выявленных нарушений законодательства приостановить деятельность указанных объектов.