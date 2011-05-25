К маю 2012 года цена нефти достигнет 130 долл. - Goldman Sachs

Один из крупнейших банков США Goldman Sachs пересмотрел в сторону повышения прогноз увеличения цен на нефть в среднесрочной перспективе. Согласно опубликованным им сегодня оценкам, к концу августа текущего года цена барреля достигнет 115 долл, 120 долл к ноябрю 2011 г и 130 долл к маю 2012 г. Как отмечает ИТАР-ТАСС, расчеты сделаны для нефти сорта Brent, котирующейся на Лондонской нефтяной бирже.

"Хотя на товарных рынках продолжает сохраняться угроза снижения цен на нефть в связи с замедлением темпов роста мировой экономики, однако, согласно нашим оценкам, к 2012 году соотношение спроса и предложения на нефть достигнет критических уровней, что приведет к значительному росту цен, - отмечается в исследовании. - События на Ближнем Востоке и Северной Африке продолжат в долгосрочной перспективе оказывать влияние на нефтяной рынок, что также будет способствовать удорожанию нефти".

Одновременно специалисты Goldman Sachs отмечают, что к началу 2012 г страны ОПЕК практически лишатся резервных мощностей добычи нефти, так как они будут задействованы для восполнения снижающихся поставок из Ливии.