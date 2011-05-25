Польша находится в активной фазе изучения достройки Одесса-Броды до Гданьска - Гончарук

Польша находится в активной фазе изучения возможности достройки нефтепровода Одесса-Броды до Гданьска.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге советник Президента Украины, руководитель Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Андрей ГОНЧАРУК.

По его словам, этот вопрос будет обсуждаться на двусторонней встрече президентов обеих стран. «Насколько я знаю, польская сторона сейчас находится в активной фазе технической оценки и при положительной технической оценке, понятно нахождение тех средств, которые необходимы для достройки участка, которого не хватает для соединения нашего нефтепровода с нефтепроводом Республики Польша для того, чтобы качать нефть на Гданьск», - сказал он.

На уточняющий вопрос, чьи это могут быть средства, А.ГОНЧАРУК ответил: «Любые деньги нормального происхождения или из Варшавы, или, например, из Брюсселя, они приветствуются».

Справка УНИАН. Идея проекта строительства Евроазиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) Одесса – Броды – Плоцк – Гданьск возникла в середине 90-х годов. Она предусматривала строительство нового транспортного коридора нефти, который дал бы возможность поставлять каспийскую нефть в страны Западной и Центральной Европы.

Нефтепровод «Одесса–Броды» протяженностью 674 км и мощностью 9 млн. тонн в год, соединивший морской нефтяной терминал (МНТ) «Южный» (Одесская обл.) и систему магистральных нефтепроводов «Дружба» в районе Брод (Львовская обл.), был введен в эксплуатацию в 2001 году. Хотя изначально он строился для прокачки легкой каспийской нефти в Европу, однако до 2004 года простаивал, а затем использовался в реверсном режиме (в направлении терминала «Южный»).

23 мая 2003 года в Брюсселе правительства Украины, Польши и Еврокомиссия подписали совместную декларацию о поддержке проекта ЕАНТК. Еврокомиссия также выделила 2 млн. евро на проведение ТЭО строительства трубопровода Броды – Плоцк, который позволил бы протянуть уже построенную украинскую трубу из Одессы к польскому Гданьску.

Стоимость реализации ЕАНТК на базе нефтепровода «Одесса–Броды», согласно утвержденному ТЭО, составляет от 2 до 8 млрд. долл. в зависимости от объемов транспортировки нефти.

13 апреля с.г. премьер-министр Польши Дональд ТУСК заявил, что Польша подтверждает заинтересованность в достройке нефтепровода "Одесса–Броды" до Гданьска.

ОАО "Укртранснафта" и ЗАО "Белорусская нефтяная компания" 17 января 2011 года подписали договор о транзите в 2011-2012 годах украинской стороной 4 млн. тонн нефти ежегодно по нефтепроводу "Одесса-Броды" до Мозырского НПЗ в Беларуси. Согласно документу, по "Одесса–Броды" прокачивается азербайджанская нефть в порядке замещения венесуэльской нефти.