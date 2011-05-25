«Газпром» не конкретизирует итоги встречи Миллера с руководством Украины

Москва. «Газпром» не конкретизирует итоги встречи главы «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА с президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и министром энергетики и угольной промышленности Украины Юрием БОЙКО.

В сообщении управления информации «Газпрома» по итогам встречи, которым располагает УНИАН, говорится, что «стороны обсудили тенденции, складывающиеся на российском и зарубежных рынках газа, факторы, влияющие на них, а также вопросы перспективного сотрудничества в газовой сфере».

Как сообщал УНИАН, вчера в Киеве прошли переговоры министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО и главы ОАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА по газовому вопросу.

24 мая вечером в комментарии УНИАН официальный представитель «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ сообщил, что переговоры еще не завершены и официальных результатов нет.

Отвечая на вопрос, можно ли ожидать по результатам переговоров согласия России заменить в формуле образования цены на газ стоимость газойля на стоимость угля, С.КУПРИЯНОВ сказал, что Украина сделала такое предложение, однако окончательный результат будет по завершении переговоров.

В свою очередь пресс-секретарь министра топлива и энергетики Александр КОЛОДИЙ 24 мая сообщил УНИАН, что результатов переговоров можно ожидать завтра.