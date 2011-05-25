«Газ Украины»: плановые объемы газа выделяют предприятиям ТКЭ в зависимости от уровня расчетов

ДК «Газ Украины» с целью обеспечения полных расчетов за потребленный в отопительном сезоне 2010-2011 годов природный газ послала письма руководству местных органов власти и предприятий ТКЭ-должников с требованием обеспечить расчеты за природный газ в соответствии с утвержденными руководством местных органов власти графиками погашения задолженности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

В сообщении отмечается, что согласно данным оперативного мониторинга, многие предприятия коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) нарушают график погашения задолженности перед ДК «Газ Украины» за использованный энергоресурс. ДК «Газ Украины» отмечает, что вопрос выделения предприятиям ТКЭ плановых объемов природного газа для производства горячей воды в межотопительный период будет решаться в соответствии с выполнением предприятиями ТКЭ-должниками графиков погашения задолженности и текущими расчетами за газ.

По состоянию на 23.05.11 г. задолженность предприятий ТКЭ перед ДК «Газ Украины» за природный газ, потребленный с начала отопительного периода 2010-2011 гг. (с 01.10.10), составляет 5,7 млрд. грн. (без АЭК «Киевэнерго»). Уровень расчетов предприятий ТКЭ - 59%.

Наибольшую задолженность (с 01.10.10) накопили предприятия ТКЭ Донецкой (1,036 млрд. грн.), Днепропетровской (801 млн. грн.), Харьковской (772 млн. грн.), Луганской (323 млн. грн.), Одесской (281 млн. грн.), Запорожской (251 млн. грн.), Львовской (205 млн. грн.), Киевской (195 млн. грн.), Полтавской (171 млн. грн.), Житомирской (128 млн. грн.) областей, а также АР Крым (261 млн. грн.).

Задолженность столичной энергокомпании АЭК «Киевэнерго» за 2010-2011 гг. превышает 1,86 млрд. грн. (уровень оплаты в 2011 г. – 71%).

Самый низкий уровень расчетов – у предприятий ТКЭ Закарпатья (31%), АР Крым (44%), г. Севастополь (44%), Донецкой (48%), Луганской (52%), Кировоградской (53%), Ивано-Франковской (по 54%), Житомирской, Волынской (по 55%), Харьковской и Днепропетровской (по 56%) областей.

В случае невыполнения предприятиями ТКЭ-должниками предоставленных гарантий и отсутствия полной оплаты за потребленный природный газ, ДК «Газ Украины», в соответствии с законодательством, не будет иметь оснований для последующих поставок газа и будет вынуждена принять соответствующие меры по взысканию задолженности в судебном порядке.

Задолженность предприятий теплоэнергетики за природный газ осложняет аккумуляцию Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» средств для проведения своевременных и полных расчетов за импортированный природный газ и подготовки к новому отопительному сезону 2011-2012 гг.

Справка УНИАН. В соответствии с требованиями Закона Украины от 08.07.2010 г. №2467-VI «О принципах функционирования рынка природного газа» и постановления Кабинета министров Украины от 27.12.2001 г. №1729 «Об обеспечении потребителей природным газом», поставки природного газа осуществляются при условии его стопроцентной оплаты.

Согласно положениям Закона Украины от 02.06.2005 г. №2633-IV «О теплоснабжении», ответственность за теплоснабжение и обеспечение горячей водой в регионах возложена на органы местного самоуправления.