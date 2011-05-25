Янукович исключает возможность слияния «Нафтогаза» и «Газпрома»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ исключает возможность слияния НАК «Нафтогаз Украины» и российского «Газпрома».

Об этом он заявил в интервью Bloomberg, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, Украина хочет пересмотреть газовое соглашение, которое она считает дискриминационной.

"Если Украина и решит продать часть своих энергетических ресурсов, это будет сделано прозрачно и на рыночных условиях", - отметил Президент. По его словам, "такие большие предприятия, как энергетические компании, пройдут регистрацию для приватизации в ближайшем будущем".