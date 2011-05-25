В Кировоградской области продажа бензина сократилась на 16%

В апреле 2011 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года розничные продажи бензина в Кировоградской области через сеть АЗС сократились на 16,2%, дизельного топлива – на 23,2%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

По сравнению с мартом 2011 года продажи бензина увеличились на 6,8% , дизельного топлива - сократились на 11,6%.

В апреле 2011 года через сеть АЗС области было реализовано 5,2 тыс. тонн бензина на сумму 67,3 млн. грн. (64,6% общих продаж), дизельного топлива – 2,1 тыс. тонн на 23,1 млн. грн., газа сжатого – 751,3 тонны на 5,2 млн. грн., газа сжиженного – 909,1 тонны на 8,6 млн. грн. Всего продано светлых нефтепродуктов на сумму 104,2 млн. грн.

Наибольшей популярностью пользовался бензин марок А-90-93, доля продаж которого составила 63,2% общего объема реализации. Меньше всего покупали бензин марок А-72-80 (9,1%).

Продажу светлых нефтепродуктов и газа в апреле 2011 года осуществляли в области 242 АЗС.