Кабмин увеличил уставный фонд «Нафтогаза» на 3,5 млрд. грн.

Кабинет министров Украины своим постановлением увеличил уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины» на 3,5 млрд. грн. – до 45 млрд. 840,905 млн. грн.

Соответствующее постановление Кабмина №528 от 23 мая обнародовано на правительственном портале.

Согласно документу, акции будут оплачены облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сроком обращения 5-7 лет. Процентная ставка по облигациям не должна превышать 9% годовых.

Другим своим постановлением (№527 от 23 мая) Кабмин оформил увеличение уставного фонда «Нафтогаза Украины» на 5 млрд. грн. – до 42 млрд. 340,905 млн. грн.

Напомним, капитализировать «Нафтогаз Украины» за счет выпуска ОВГЗ правительство начало еще летом 2009 г.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.