Цена украинской нефти на торгах УМВБ увеличилась на 2,5%

Средневзвешенная цена реализации украинской нефти 24 апреля на аукционных торгах №153 на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) увеличилась на 2,5%, или на 183 грн. за тонну, по сравнению с предыдущим аукционом, до 7494 грн. за тонну (с НДС).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УМВБ.

В сообщении отмечается, что на торгах было реализовано 183,420 тыс. тонн нефти на общую сумму 1 млрд. 374 млн. 549,480 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, средневзвешенная цена реализации украинской нефти 22 апреля на аукционных торгах №152 на УМВБ увеличилась на 16,7%, или на 1044 грн. за тонну, по сравнению с предыдущим аукционом, до 7311 грн. за тонну (с НДС).

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.

Согласно ст. 3 закона «О Государственном бюджете Украине на 2010 год», стартовая цена реализуемой на аукционах украинской нефти и газового конденсата должна определяться на основании таможенной стоимости нефти согласно данным Гостаможслужбы за 15 дней, предшествующих дате регистрации заявок на проведение биржевых торгов.