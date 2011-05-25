ДТЭК намерена инвестировать в энергогенерацию и добычу угля 20 млрд. долл.

Группа компаний ДТЭК планирует до 2030 года инвестировать около 20 млрд. долл. в развитие энергогенерирующих компаний, а также в добычу угля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор ДТЭК Максим ТИМЧЕНКО.

Компания планирует инвестировать за этот период около 2 млрд. долл. в реконструкцию энергоблоков электростанций, около 12 млрд. долл. - в строительство энергоблоков и около 6 млрд. долл. - в развитие добычи угля.

Так, в 2011-2015 годах ДТЭК предполагает направить в добычу угля 1,5 млрд. долл., в энергогенерирующие компании - 2,7 млрд. долл., в энергосбытовые - 0,6 млрд. долл.

Справка УНИАН. ДТЭК управляет энергетическими активами System Capital Management (Донецк).

В угольный сегмент ДТЭК входят ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее десять шахт), ООО «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), ПАО «ДТЭК Шахта "Комсомолец Донбасса» и пять обогатительных фабрик.

Сегмент генерации представлен ООО «Востокэнерго», а также ассоциированными компаниями ПАО «Днепроэнерго» и ПАО «Западэнерго».

ООО «Сервис-Инвест», ПАО «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь», ассоциированная компания ПАО «Донецкоблэнерго» представляют сегмент передачи и продажи электроэнергии.

ДТЭК принадлежит 39,98% акций ПАО «Киевэнерго», которое генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию.

100% акций SCM принадлежит бизнесмену Ринату АХМЕТОВУ.