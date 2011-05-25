ДТЭК надеется возобновить экспорт электроэнергии в Беларусь

Группа компаний ДТЭК надеется возобновить экспортные поставки электроэнергии в Беларусь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор ДТЭК Максим ТИМЧЕНКО.

"Я надеюсь, что уже в ближайшем будущем можно будет говорить об возобновлении экспорта в Беларусь", - сказал он.

Гендиректор напомнил, что с 1 мая ДТЭК приостановил экспорт электроэнергии в Беларусь.

По словам М.ТИМЧЕНКО, белорусская сторона имеет полуторамесячную задолженность за поставленное электричество, сумма которой составляет десятки миллионов долларов.

Он выразил надежду, что поставки электроэнергии в Беларусь возобновятся после решения вопроса об оплате за электроэнергию.

М.ТИМЧЕНКО сообщил, что в данное время компания продолжает соответствующие переговоры с белорусской стороной, которая также выступит транзитером электроэнергии в Прибалтику.

Как сообщал УНИАН, энергосбытовая "дочка" ДТЭК ООО «Пауэр Трейд» с 1 апреля 2011 года начала осуществлять коммерческие поставки электроэнергии в Молдову.