"Газпром" нарастил экспорт газа в Европу на 30% - Миллер

ОАО "Газпром" в мае увеличил экспорт газа в Европу на 30%, при этом тенденция роста сохраняется.

Как сообщает РИА «Новости», об этом сегодня в Брюсселе заявил журналистам глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР.

"В апреле мы видели рост 20%, в мае - 30%, и сейчас суточные поставки соответствуют зимним нормам отбора", - сказал А.МИЛЛЕР.

Глава "Газпрома" отметил, что на объем роста экспорта оказывает определенное влияние желание потребителей закачать газ в подземные хранилища по низкой цене. Однако он подчеркнул, что это не главный фактор.

"Все уже почувствовали, что нет газа из Ливии, а Япония наращивает потребление, это сейчас и влияет (на рост экспорта газа – УНИАН)", - добавил А.МИЛЛЕР.