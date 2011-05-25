Еврокомиссия поддержала проект "Южный поток" - министр энергетики РФ

Европейская комиссия впервые за долгое время выступила с союзнической позиции в отношении реализации проекта газопровода "Южный поток". Как сообщает РИА «Новости», об этом сегодня заявил в Брюсселе министр энергетики Российской Федерации Сергей ШМАТКО.

"Еврокомиссар по энергетике Гюнтер ЭТТИНГЕР выступил с союзнической позиции, чего давно не было", - сказал С.ШМАТКО журналистам после презентации проекта "Южный поток" в Брюсселе.

Как сообщает РИА «Новости», еврокомиссар в своем выступлении отметил, что Еврокомиссия не намерена вводить неоправданные ограничения на пути реализации этого проекта. Выступая на презентации, С.ШМАТКО отметил, что Россия и ЕС могут заключить межправительственное соглашение по газопроводу "Южный поток", а конкретные договоренности могут быть достигнуты осенью.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля текущего года министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО заявлял, что Украина ведет «напряженную дискуссию» с Россией о проекте газопровода «Южный поток», который «вреден нашей стране».

Министр отметил, что газопровод «Южный поток» - «это политический проект наших российских партнеров, которые хотят создать избыток транзитных мощностей, что они сделали сначала по нефти, теперь по газу».

При этом Ю.БОЙКО подчеркнул: «Нам это однозначно невыгодно. … Позиция нашего Президента достаточно жесткая, я сам … присутствовал на том, как он ее высказывал в общении с руководством России, о том, что это проект, который противоречит нашим национальным интересам. Попросту говоря, он отбирает газ из нашей трубы».

Министр отметил, что именно «поэтому мы и с Европейским Союзом, и с российскими партнерами работаем в том направлении, чтобы этот проект не был осуществлен, так как он вреден для нас».

Справка УНИАН. «Южный поток» – система газопроводов, которая должна соединить Россию и страны Южной и Центральной Европы. Магистральный газопровод пройдёт по дну Чёрного моря из города Новороссийска (Россия) до города Варна (Болгария). Предполагается, что далее «Южный поток» будет разветвляться: одна магистраль пройдет через Грецию на юг Италии, вторая – через Сербию и Венгрию в Австрию.