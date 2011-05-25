Отсутствие у РФ договоренности с Турцией не нарушает график "Южного потока" — Шматко

Отсутствие договоренностей с Турцией по проекту строительства газопровода "Южный поток" не оказывает влияния на график его реализации. Как сообщает РИА «Новости», об этом сегодня в Брюсселе заявил журналистам министр энергетики РФ Сергей ШМАТКО после презентации проекта "Южный поток".

"Отсутствие договоренностей с Турцией - это ничего страшного. Турецкая сторона запрашивает дополнительную информацию, мы ее предоставляем. На график это ограничительного влияния не оказывает", - сказал С.ШМАТКО.

Напомним, 14 мая 2010 года вице-премьер-министр России Игорь СЕЧИН заявил, что в ноябре 2010 года Турция выдаст разрешение на строительство газопровода «Южный поток» в своей экономической зоне, однако этого до сих пор не произошло.

Как сообщил 23 мая исполнительный директор проекта Марсел КРАМЕР, отсутствие на данный момент разрешения со стороны Турции о прокладке трубы через свою территорию не помешает начать первые поставки газа в 2015 году

Как сообщал УНИАН, 1 апреля текущего года министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО заявлял, что Украина ведет «напряженную дискуссию» с Россией о проекте газопровода «Южный поток», который «вреден нашей стране».

Министр отметил, что газопровод «Южный поток» - «это политический проект наших российских партнеров, которые хотят создать избыток транзитных мощностей, что они сделали сначала по нефти, теперь по газу».

При этом Ю.БОЙКО подчеркнул: «Нам это однозначно невыгодно».

Справка УНИАН. «Южный поток» – система газопроводов, которая должна соединить Россию и страны Южной и Центральной Европы. Магистральный газопровод пройдёт по дну Чёрного моря из города Новороссийска (Россия) до города Варна (Болгария). Предполагается, что далее «Южный поток» будет разветвляться: одна магистраль пройдет через Грецию на юг Италии, вторая – через Сербию и Венгрию в Австрию.