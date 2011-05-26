РФ предлагает ЕС исключить строительство новых газопроводов из третьего энергопакета

Россия предлагает Европейскому Союзу межправительственным соглашением исключить новые трансграничные газопроводы из регулирования в рамках третьего энергопакета.

Как сообщает РИА «Новости», об этом в среду в Брюсселе заявил министр энергетики РФ Сергей ШМАТКО после презентации проекта газопровода «Южный поток».

"Мы обсудили третий энергопакет, для нас было очень важно, что межправительственное соглашение может сделать особенным регулирование новых газопроводов на базе уже действующего законодательства. Мы хотим в течение трех-четырех месяцев эти переговоры провести", - сказал С.ШМАТКО.

Он пояснил, что проект межправительственного соглашения был передан Еврокомиссии и в нем содержится предложение считать новые трансграничные газопроводы продолжением существующих российских газотранспортных мощностей, что выведет их из-под действия регулирования в рамках третьего энергопакета.

Справка УНИАН. «Третий энергетический пакет», предложенный Еврокомиссией еще в 2007 году, описывает новые правила игры на европейском газовом рынке. Документ, в частности, предполагает, что компании-продавцы газа и электричества не должны владеть транспортными сетями, так как это приводит к искусственному повышению цен.

Отдельно в документе прописано, что эти правила должны применяться не только к европейским компаниям, но и к фирмам из третьих стран, работающим в ЕС. В "Третьем энергетическом пакете" отмечается, что власти каждой европейской страны могут отказать компании в праве вхождения на ее внутренний рынок в двух случаях: если компания не отвечает требованиям разделения добычи и транспорта или если ее появление на рынке может угрожать энергобезопасности членов ЕС.

Третий энергопакет действует с 3 марта этого года и его имплементация продолжается в национальные законодательства.

«Южный поток» – система газопроводов, которая должна соединить Россию и страны Южной и Центральной Европы. Магистральный газопровод пройдёт по дну Чёрного моря из города Новороссийска (Россия) до города Варна (Болгария). Предполагается, что далее «Южный поток» будет разветвляться: одна магистраль пройдет через Грецию на юг Италии, вторая – через Сербию и Венгрию в Австрию.

Общая протяженность черноморского участка – около 900 км, максимальная глубина – более 2000 м, проектная мощность – 63 млрд. кубометров газа в год. Предположительное начало поставок – 2015 год.