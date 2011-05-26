Газовые переговоры пока безрезультатны

Результаты на переговорах по изменению условий контракта на поставку российского газа в Украину пока не достигнуты.

Об этом УНИАН сообщил официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ.

«Пока результатов нет», - сказал С.КУПРИЯНОВ.

Как сообщал УНИАН, 24 мая в Киеве прошли переговоры министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО и главы «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА. Тогда С.КУПРИЯНОВ сообщил, что переговоры еще не завершены и официальных результатов нет.

Отвечая на вопрос, можно ли ожидать по результатам переговоров согласия России заменить в формуле образования цены на газ стоимость газойля на стоимость угля, С.КУПРИЯНОВ сказал, что Украина сделала такое предложение, однако окончательный результат будет по завершении переговоров.

Напомним, Президент Виктор ЯНУКОВИЧ на встрече с АМиллером в очередной раз заявил: подписанное в 2009 году газовое соглашение «является некорректным для Украины». «Конечно, вызывает вопрос и базовая цена, и сама формула. Та формула, которая применяется в Европе, для Украины абсолютно не подходит», – подчеркнул Президент.

Бесспорно, отметил В.ЯНУКОВИЧ, цена на газ для нашего государства, по сравнению со странами Европы, должна быть значительно ниже – учитывая, в частности, меньшее расстояние между Украиной и Россией и подписанные в прошлом году харьковские соглашения.