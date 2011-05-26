«Киевгаз» направил 1 млн. грн. на выплату дивидендов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, 25 мая состоялись дежурные общие собрания акционеров ПАО «Киевгаз». Акционеры утвердили результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год, согласно с которыми общество в прошлом году получило 39 млн. 358 тыс. грн. прибыли.

На выплату дивидендов было направлено 1 млн. грн., которая составляет 2,54% от суммы чистой прибыли за год. Дивиденды распределяются пропорционально пакетам акций, которыми владеют акционеры общества.

Еще 1 млн. 967 тыс. 900 грн. поступит в резервный фонд, а 36 млн. 390 тыс. 100 грн. будет направлено на развитие производственной базы общества.

В сообщении также отмечено, что 28,46% акций ПАО «Киевгаз» принадлежит территориальной обществу города. Кроме того, город контролирует еще 60% акций «Киевгаза». Этот пакет в 2006 году был передан к «Киевэнергохолдингу», в уставном фонде которого городу принадлежит 61%.

Справка УНИАН. ПАО «Киевгаз» (Киев) занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным организациям в Киеве.