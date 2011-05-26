Газовые переговоры с Украиной пока не достигли результатов - Куприянов

12:06, 26 мая 2011
Энергетика
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Министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко и глава Газпрома Алексей МиллерМосква. Результаты на переговорах по изменению условий контракта на поставку российского газа в Украину пока не достигнуты.

Об этом УНИАН сообщил официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ.

«Пока результатов нет», - сказал С.КУПРИЯНОВ.

Как сообщал УНИАН, 24 мая в Киеве прошли переговоры министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО и главы «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА. Вечером в комментарии УНИАН С.КУПРИЯНОВ сообщил, что переговоры еще не завершены и официальных результатов нет.

Отвечая на вопрос, можно ли ожидать по результатам переговоров согласия России заменить в формуле образования цены на газ стоимость газойля на стоимость угля, С.КУПРИЯНОВ сказал, что Украина сделала такое предложение, однако окончательный результат будет по завершении переговоров.

В свою очередь, пресс-секретарь министра топлива и энергетики Украины Александр КОЛОДИЙ сообщил, что результатов переговоров можно ожидать 25 мая.

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