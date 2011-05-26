В Крыму бензин подорожал на 5-10 коп., дизтопливо – подешевело на 5 коп.

В Автономной Республике Крым за период с 19 по 26 мая 2011 г. розничные цены на бензин повысились на 0,05-0,10 грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в АРК, за минувшую неделю на крымских АЗС цена бензина марки А-92 повысилась с 9,80-10,05 грн. до 9,80-10,15 грн. за 1 литр, А-80 – с 9,70-9,80 грн. до 9,75-9,85 грн.

При этом розничные цены на бензин марок А-95, А-95 (premium) не изменились и составили соответственно 10,50-11,10 грн. и 10,90-12,00 грн. за 1 литр.

Вместе с тем, за минувшую неделю розничная цена 1 литра дизельного топлива снизилась с 9,80-9,95 грн. до 9,75-9,95 грн.