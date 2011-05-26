ДТЭК планирует до 2030 года инвестировать в развитие своих активов 20 млрд. долл.

Лидер топливно-энергетического рынка Украины — ДТЭК планирует до 2030 года довести общий объем капиталовложений в развитие своих активов до 20 млрд. долл. Об этом в частности шла речь в ходе презентации концепции развития ДТЭК до 2030 года, состоявшейся в Киеве 25 мая.

Как отмечают в ДТЭК, анализ мировых тенденций, позволил определить главные вызовы мирового энергорынка, частью которого является ДТЭК: стабильный рост потребности в электроэнергии при дефиците энергоресурсов и ужесточение экологических требований, рост ответственности энергетических корпораций перед обществом.

Компания в полной мере осознает проблемы отечественной энергетики, рассматривает проекты строительства новых энергоблоков, развития угледобычи и модернизации существующих ТЭС, привлечение инвестиций в добычу собственных углеводородов и максимальное использование возобновляемых источников энергии.

Опираясь на эти предпосылки, ДТЭК определил основные стратегические векторы своего развития на ближайшие 20 лет. Так, согласно концепции развития компании, основой энергетического бизнеса ДТЭК будет тепловая генерация с собственным топливообеспечением. Компания будет стремиться диверсифицировать портфель активов, участвуя в проектах по возобновляемым источникам энергии и гидрогенерации.

Сорхраняя стремление стать лидером в построении социально-ответственного бизнеса, ДТЭК намерен участвовать в реформировании и модернизации экономики Украины, социальном развитии регионов присутствия и продвижении лучших стандартов в области промышленной безопасности и экологии.

Исходя из того, что люди являются ключевой движущей силой развития ДТЭК и источником конкурентного преимущества, компания будет продолжать активно инвестировать в развитие своего персонала и продвигать инновационную культуру в производстве и управлении.

Основой своего успешного роста ДТЭК видит эффективность производства, эффективность инвестиций и эффективность управления.

Украина будет оставаться основным рынком ДТЭК, при этом приоритетными регионами дальнейшего роста станут Центральная и Восточная Европа и страны СНГ, инструментами выхода на внешние рынки будут трейдинг и приобретение компаний.

Сбыт электроэнергии и вспомогательных услуг всем категориям потребителей станут важной частью бизнеса ДТЭК. Компания будет активно развивать розничный бренд ДТЭК.

«Главная идея, которая проходит через всю концепцию нашего долгосрочного развития – это готовность конкурировать с крупнейшими европейскими энергетическими компаниями. Если пользоваться футбольной терминологией, то мы хотим войти в Лигу Чемпионов в энергетике Европы и выиграть Чемпионский кубок, стать лучшими среди лучших. Для нас это значит: самые высокие зарплаты для наших сотрудников, самые высокие стандарты безопасности труда , лучшие условия для жизни в городах, где расположены наши предприятия, и лучшая репутация в бизнесе. Эти цели очень амбициозны, они требуют огромной концентрации человеческих, производственных, инвестиционных ресурсов, поддержки в обществе и государстве. При этом наши амбиции подкреплены глубоким анализом глобальных трендов и пониманием наших конкурентных преимуществ. Мы уже стоим на пути в бизнес-клуб лучших представителей западного энергетического бизнеса», - заявил в ходе презентации концепции развития ДТЭК генеральный директор компании Максим ТИМЧЕНКО.

Справка УНИАН. Разработка долгосрочной стратегии ДТЭК «20+» началась в марте 2010 года с анализа «будущего» мирового сообщества. На данном этапе Компания привлекла к анализу и исследованиям более 100 сотрудников. На втором этапе было сформировано долгосрочное видение развития ДТЭК, а в 2011 году началась разработка детализированной стратегии Компании до 2030 года. Консультационную поддержку оказывает компания McKinsey.

ДТЭК (г.Донецк) управляет энергетическими активами System Capital Management (Донецк). Предприятия ДТЭК представляют собой производственную цепочку по добыче и обогащению угля, генерации и дистрибуции электроэнергии.

В угольный сегмент ДТЭК входят ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее десять шахт), ООО «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), ПАО «ДТЭК Шахта "Комсомолец Донбасса» и пять обогатительных фабрик.

Сегмент генерации представлен ООО «Востокэнерго», а также ассоциированными компаниями ПАО «Днепроэнерго», в которой ДТЭК владеет 47,55% акций, и ПАО «Западэнерго», в котором ДТЭК принадлежит 24,9% акций.

ООО «Сервис-Инвест», ПАО «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь», ассоциированная компания ПАО «Донецкоблэнерго», где ДТЭК владеет 30,6% акций, представляют сегмент передачи и продажи электроэнергии.

ДТЭК принадлежит 39,98% акций ПАО «Киевэнерго», которое генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию.

Консолидированный доход ДТЭК в 2010 году составил 3 052 млн. дол., EBITDA — 771 млн. дол., чистая прибыль — 359 млн. дол.

100% акций SCM принадлежит бизнесмену Ринату АХМЕТОВУ.