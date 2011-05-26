Shell оспорила в суде решение АМКУ о наложении штрафа в 25 млн. грн.

ООО «Альянс Холдинг» (оператор сети АЗС Shell в Украине) 20 мая оспорило в Хозяйственном суде Киева решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) от 22 марта по причине отсутствия объективных доказательств нарушения компанией законодательства об экономической конкуренции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что в решении АМКУ ООО «Альянс Ходинг» было предъявлено обвинение в совершении антиконкурентных согласованных действий по повышению розничных цен на высокооктановый бензин в конце декабря 2010 г. – начале январе 2011 г. совместно с некоторыми другими операторами рынка.

Компания отмечает, что ценообразование в сети АЗС Shell на протяжении исследованного АМКУ периода было результатом законной хозяйственной деятельности компании, при которой розничные цены на нефтепродукты корректируются в зависимости от наличия объективных на то причин.

Кроме того, выход за рамки рекомендованного «ценового коридора», рассчитанного Экспертно-аналитической группой при Министерстве энергетики и угольной промышленности, не является нарушением законодательства, так как этот коридор имеет исключительно рекомендательный характер и субъекты хозяйствования не обязаны следовать этим рекомендациям при установлении розничных цен на нефтепродукты в своих сетях АЗС.

На данный момент розничная цена на нефтепродукты в Украине не является регулируемой государством, а значит, розничные сети сами устанавливают ее исходя из таких объективных факторов, как хозяйственные расходы, уровень уплачиваемых обязательных платежей (налогов), конкурентоспособность и качество товара и сервиса на АЗС и др.

«Компания «Шелл» в своей деятельности придерживается принципов свободной и добросовестной конкуренции и соблюдения требований конкурентного законодательства. Компания устанавливает розничные цены на своих АЗС самостоятельно, без согласования с другими участниками рынка. Компания формирует ценовую политику на своих АЗС по стандартной процедуре с унифицированной методикой с учетом различных факторов, в том числе инвестиций в гарантии качества топлива, рыночной конъюнктуры, тенденций ценообразования в Украине и в мире, маркетинговых соображений и прочих особенностей, зависящих от структуры бизнеса и подходов к ведению деятельности», - отметил генеральный директор компании по эксплуатации сети АЗС Shell на территории Украины (ООО «Альянс Холдинг») Урс ШАУБ.

Напомним, 22 марта т.г. АМКУ наложил на сети автозаправочных станций «Континент НефтеТрейд» (ТМ WOG), ООО «Альянс Холдинг» (Shell) и ЧП «ОККО Нефтепродукт» (ОККО) штраф в размере 1% выручки. Штраф для сети WOG составил около 93 млн. грн., ОККО – около 32 млн. грн. и Shell – около 25 млн. грн.

Справка УНИАН .Компания Shell – один из мировых лидеров в энергетической и нефтехимической области. Сегодня компания работает в более чем 90 странах мира, общее количество сотрудников превышает 90 тыс. человек.

В 2006 году была создана компания по эксплуатации сети АЗС под брендом Shell в Украине. Сейчас сеть АЗС Shell насчитывает 166 станций в 21 области Украины. В 2007 году Shell стала первой компанией, которая предложила украинским автомобилистам премиальное топливо.