На Запорожской АЭС прошла общестанционная противоаварийная тренировка

В обособленном подразделении «Запорожская АЭС» 25-26 мая была проведена внеплановая совместная с дирекцией ГП НАЭК «Энергоатом» общестанционная противоаварийная тренировка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАЭК «Энергоатом».

В сообщении отмечается, что тема тренировки: «Условная коммунальная авария на ЗАЭС вследствие чрезвычайной геологической и гидрологической ситуации в районе размещения ЗАЭС».

В тренировке принимали участие штаб руководителя аварийными работами на площадке (РАРП) ЗАЭС, группа инженерной поддержки и персонал аварийных групп и бригад ОП ЗАЭС, представители комиссии по ЧС ГП НАЭК «Энергоатом», Запорожской облгосадминистрации, горисполкома г. Энергодар, штабов РАРП и групп инженерной поддержки ОП РАЭС, ЮУАЭС, ХАЭС, сотрудники ОП «Аварийно-технический центр» и «Атомремонтсервис» ГП НАЭК «Энергоатом», диспетчерские службы, соответствующие кризисные структуры и представители государственной инспекции ядерного и радиационного регулирования Украины, а также представители сторонних организаций, заинтересованных министерств и ведомств.

По способу проведения это комбинированная тренировка, в которой одновременно применялись следующие методы тренировки: с условным и реальным применением средств аварийного реагирования и отработкой действий на промплощадке ЗАЭС и за ее пределами; при помощи полномасштабного тренажера; по схемам.

Тренировка проходила во внутреннем кризисном центре Запорожской АЭС и на энергоблоке №6, который в настоящее время находится в плановом ремонте. Какие-либо реальные операции с оборудованием на действующих энергоблоках, механизмах и арматуре не проводились, и все действия персонала, занятого в тренировке, были условными.

В ходе тренировки участники отработали вопросы выявления и классификации аварии, оповещения руководства и персонала ОП ЗАЭС, ввода в действие «Аварийного плана ОП ЗАЭС», активизации внутреннего кризисного центра ОП ЗАЭС, проведения радиационной разведки и установки санитарных шлюзов, оценки и прогнозирования путей протекания аварии и ее последствий, прогнозирования доз облучения населения в зоне наблюдения, предоставления рекомендаций территориальным и местным органам исполнительной власти и местного самоуправления относительно контрмер по защите населения, проведения полной эвакуации персонала ЗАЭС в г. Энергодар, полной эвакуации жителей г. Энергодар, организации связи с общественностью и СМИ.

Как отметил генеральный директор ОП ЗАЭС Вячеслав ТИЩЕНКО, такие тренировки проводятся на ЗАЭС регулярно. «Их целью является поддержание и повышение уровня аварийной готовности и реагирования, совершенствование работ по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера в ОП ЗАЭС. Сегодняшняя тренировка продемонстрировала готовность и умение персонала Запорожской атомной электростанции управлять процессами ликвидации аварии и ее последствий», - сказал он.

Все участники тренировки действовали оперативно, и все вопросы, связанные с локализацией условной аварии, ликвидацией ее последствий и информационным обменом, были выполнены ими в отведенные для этого сроки.

В рамках проведения тренировки сотрудники ОП «Аварийно-технический центр» ГП НАЭК «Энергоатом» и МЧС представили участникам тренировки и журналистам региональных и центральных СМИ аварийно-спасательную технику и продемонстрировали ее возможности при ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций.