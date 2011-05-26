Финансирование дефицита «Нафтогаза» - один из основных факторов роста госдолга - эксперт

Продолжающееся финансирование дефицита НАК «Нафтогаз Украины» за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа является одним из основных факторов роста государственного долга в текущем году.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН директор департамента аналитики компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он считает, что в последующие месяцы 2011 года можно ожидать очередного повышения тарифов на газ для промышленных потребителей. Кроме того, можно ожидать усиления давления на Национальный банк Украины в контексте выкупа долгосрочных ОВГЗ, эмитированных правительством.

Аналитик отметил, что правительство произвело уже второе увеличение капитала Нафтогаза» в этом году (в январе было обнародовано постановление № 46, которым капитал компании увеличивался на 7,4 млрд. грн.).

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров своим постановлением №527 от 23 мая оформил увеличение уставного фонда «Нафтогаза Украины» на 5 млрд. грн. – до 42 млрд. 340,905 млн. грн.

Другим своим постановлением (№528 от 23 мая) Кабинет Министров увеличил уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины» на 3,5 млрд. грн. – до 45 млрд. 840,905 млн. грн.

Акции будут оплачены облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сроком обращения 5-7 лет. Процентная ставка по облигациям не должна превышать 9% годовых.