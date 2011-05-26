Еврокомиссия: приоритетом остается «Набукко»

Брюссель. Проект газопровода «Набукко» остается приоритетным для Евросоюза.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила сегодня представитель Еврокомиссии Марлин ХОЛЗНЕР, комментируя информацию, распространенную российскими СМИ о том, что Еврокомиссия поддерживает «Южный поток».

«Я бы хотела сказать, что наша позиция не изменилась», - сказала она.

По словам М.ХОЛЗНЕР, Еврокомиссия поддерживает все трубопроводы, предлагающие дополнительные маршруты транспортировки углеводородов в ЕС.

«Но приоритетом Комиссии остается «Набукко», - отметила М. ХОЛЗНЕР.

Как сообщал УНИАН, 19 мая президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ на совместной пресс-конференции с президентом Австрии Хайнцом ФИШЕРОМ сказал, что Россия надеется, что проект «Южный поток» получит в Европе статус приоритетного.

Справка УНИАН. Проект «Набукко» предполагает строительство газопровода протяженностью 3300 километров для доставки газа из Центральной Азии в Европу через Азербайджан и Турцию.

Стоимость проекта оценивается в 7,9 млрд. евро. Предполагается, что в строительстве газопровода примут участие австрийская OMV, венгерская MOL, румынская Transgaz, болгарская Bulgargaz, турецкая BOTAS и немецкая RWE.

Консорциум надеется, что проект может быть реализован уже в 2014 году.

Потенциальная мощность газопровода – 31 млрд. кубометров газа в год.

«Южный поток» - система газопроводов, которая должна соединить Россию и страны Южной и Центральной Европы.