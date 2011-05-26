Украина заинтересована сотрудничать с Японией в сфере энергосбережения

Украина заинтересована в развитии сотрудничества с Японией в сфере энергосбережения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли, об этом заявил заместитель министра Вадим КОПЫЛОВ во время встречи с исполнительным директором, советником президента компании «Марубени Корпорейшн» по вопросам энергетики, металлов и группы минеральных ресурсов Каваи ШИНДЖИ.

В.КОПЫЛОВ отметил, что в Украине проводится реформа в системе жилищно-коммунального хозяйства, где низкий уровень энергоэффективности и устаревшие технологии.

«Устаревшие еще с советских времен основные фонды нуждаются в значительных вложениях в модернизацию именно этой сферы. Нам было бы крайне интересно, если бы мы смогли построить в Украине несколько заводов по производству современного оборудования, которое используется в инфраструктуре жилищного хозяйства», - сказал он.

Чиновник отметил, что это, в частности, могут быть заводы по производству модулей очистных сооружений, оборудования по переработке мусора, по производству современных котлов с большим коэффициентом эффективности, современных форм учета тепла и воды.

«Мы ставим перед собой задание полностью реформировать инфраструктуру наших городов, и решение вопроса энергоэффективности было бы для нас очень серьезным шагом в достижении этой цели. Это было бы очень эффективным вложением средств, которые мы получили от Японии по Киотскому протоколу», - отметил В.КОПЫЛОВ.

К.ШИНДЖИ заметил, что компания «Марубени Корпорейшн», которая работает в сфере «зеленых инвестиций», готова предложить Украине ряд проектов в сфере энергосбережения, и надеется на их успешную реализацию.