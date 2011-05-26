Эксперт: поддержка "Южного потока" ЕС перераспределит газовые потоки не в пользу Украины

Ряд стран Европейского Союза поддерживают "Южный поток" и, исходя из этого, следует ожидать перераспределения газовых потоков не в пользу Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал независимый эксперт Владимир САПРЫКИН сегодня на пресс-конференции в Киеве, посвященной итогам презентации проекта "Южный поток", которая состоялась в Брюсселе 25 мая.

"Южный поток" представляет угрозу для Украины", - акцентировал эксперт.

В то же время В.САПРЫКИН подчеркнул, что Еврокомиссия не изменила свою позицию касательно "Южного потока". "Ничего нового и неожиданного мы не услышали", - отметил эксперт.

Справка УНИАН. «Южный поток» – система газопроводов, которая должна соединить Россию и страны Южной и Центральной Европы. Магистральный газопровод пройдёт по дну Чёрного моря из города Новороссийска (Россия) до города Варна (Болгария). Общая ориентировочная стоимость проекта "Южный поток" составит 15,5 млрд. евро, протяженность газопровода - 900 км, а пропускная способность - 63 млрд. куб. м газа в год. Для реализации сухопутной части проекта Россия подписала межправительственные соглашения с Австрией, Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Румынией, Словенией и Хорватией.

Разработка проекта газопровода "Южный поток" активизировалась в результате газового конфликта Украины и России 2009 года. Эксперты считают, что запуск проекта негативно отразится на транзите газа через украинскую ГТС.